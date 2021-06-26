Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Eylül'de başlıyoruz
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pakistan ve Türkiye ile ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin eylül ayında ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini söyledi.
Real televizyonuna konuşan Hasanov, “Azerbaycan Devlet Başkanı’nın talimatıyla, üç kardeş ülke ortak tatbikat düzenleyecek. Karar alındı” dedi.
Hasanov, tatbikatın Azerbaycan’da eylül ayında üç ülkenin özel kuvvetleri arasında gerçekleşeceğini kaydetti.