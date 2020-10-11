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Gündem Azerbaycan'dan kritik ateşkes görüşmesi!
Gündem

Azerbaycan'dan kritik ateşkes görüşmesi!

İşgal altındaki Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarıyla görüşen

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:49:00 -
Azerbaycan'dan kritik ateşkes görüşmesi!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırdığını söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bayramov'un AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD'li Andrew Schofer'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Bayramov görüşmelerde, ateşkes ilanından sonra Ermenistan'ın alenen ihlaller gerçekleştirdiğini ve sivil yerleşim birimlerine saldırdığını anlattı.

İşgalci Ermenistan ordusunun kaybettiği bölgeleri yeniden işgal etmek için gerçekleştirdiği saldırılar ve Gence'ye füze atılması konusunda eş başkanları bilgilendiren Bayramov, bölgedeki durumun tüm sorumluluğunun Erivan yönetimine ait olduğunu vurguladı.

Mevcut durumla ilgili endişelerini dile getiren eş başkanlar ise ateşkese uyulması gerektiği ve sorunun çözülmesi için siyasi diyaloğa ihtiyaç olduğu yönünde görüş belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes yapmıştı.

İşgalci Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

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