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Dünya Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması

Ermenistan'ın İskender Füzesi tehdidine cevap veren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, kullanırlarsa buna verilecek uygun bir cevabın olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:55:00 -
Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması

Azerbaycan'ın indirdiği tokadı hazmedemeyen Ermanistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını söylerek tehdit etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetelrinin buna vereceği uygun bir cevabın olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın elindeki İskender Füzeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, İskender füze sisteminin saldırı uçakları dahil olmak üzere cephaneliğinde bulunan silahları, ancak kullanımları çatışma mantığına uygun olması halinde kullanacağını bildirmişti.

Dün sabah Ermenistan ordusu Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerini vurmuş ve 5 sivili şehit etimişti. Bu saldırıya cevap veren Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna ait birçok aracı imha etmiş ve 550 Ermeni askerin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

 

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