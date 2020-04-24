Azerbaycan’dan 100 Gürcistan vatandaşı tahliye edilecek
Yaklaşık 100 Gürcistan vatandaşı Azerbaycan’dan tahliye edilecek.
Yaklaşık 100 Gürcistan vatandaşı Azerbaycan’dan tahliye edilecek.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 Gürcistan vatandaşı Azerbaycan’dan tahliye edilecek. Vatandaşların, Gürcistan’a dönüşü Gürcistan Azerbaycan Büyükelçiliği ve Gürcistan Gence Başkonsolosluğu tarafından koordine edilecek. Açıklamada, Gürcistan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ülkelerine otobüsle gönderileceği ve sınırı geçtikten sonra 2 hafta boyunca karantinaya alınacağı da vurgulandı.