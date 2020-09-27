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Aktüel Azerbaycan'daki "savaş hali" Bakü dahil 19 yerleşim yerinde uygulanacak
Aktüel

Azerbaycan'daki "savaş hali" Bakü dahil 19 yerleşim yerinde uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:01:49 -
Azerbaycan'daki "savaş hali" Bakü dahil 19 yerleşim yerinde uygulanacak

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi.

Hacıyev, "savaş hali"nin 28 Eylül saat 00.00'da başlayacağını, Bakü, Gence, Sumqayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan illeriyle Abşeron, Cebrail, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde geçerli olacağını belirtti.

"Savaş hali" döneminde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkışlar izne tabi olacak.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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