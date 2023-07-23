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Dünya Azerbaycan'da yapılanmaya çalışan FETÖ'ye büyük darbe! Gözaltına alındılar
Dünya

Azerbaycan'da yapılanmaya çalışan FETÖ'ye büyük darbe! Gözaltına alındılar

Yeniakit Publisher
2023-07-23 17:20:00 - 2023-07-23 17:25:33
Azerbaycan'da yapılanmaya çalışan FETÖ'ye büyük darbe! Gözaltına alındılar

Azerbaycan'da FETÖ'nün eski elebaşlarından Döyrüş Caferov, örgütün mali işlerinden sorumlu olan Abdurrahmanov, "Yurd" adlı merkezin yöneticisi Ruslan Aliyev ile örgütsel konulardan sorumlu olan Anar Aliyev tutuklandı.

Azerbaycan'da FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

FETÖ'nün Azerbaycan'daki eski elebaşlarından Döyrüş Caferov, örgütün mali işlerinden sorumlu olan Gumrah Abdurahmanov, "Yurd" adlı merkezin yöneticisi Ruslan Aliyev ve örgütsel konulardan sorumlu olan Anar Aliyev gözaltına alındı. FETÖ mensupları daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Döyrüş Caferov, Gumrah Abdurahmanov ve Anar Aliyev'in Azerbaycan'da FETÖ'nün eğitim ve öğretim merkezlerinde uzun süre FETÖ propagandası yaptıkları ve gençlerin örgüte katılması görevlerinin oldukları tespit edildi.

Sahte para ve ateşli silahlar ele geçirildi

FETÖ'ye ait bürolar, matbaalar, eğitim merkezleri, yurt merkezi ve gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütün mali tabloları, eylem planlarını yansıtan belgeler, FETÖ fikirlerini yayan radikal dini belgeler, bilgisayarlar, elektronik hafıza cihazları, banka kartları, çok miktarda sahte para ve ateşli silahlar ele geçirildi.

Açılan ceza davasına istinaden hareketin diğer üyelerinin tespit edilerek gözaltına alınması yönünde soruşturma ve operasyonel tedbirlere devam edildiği belirtildi.
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Azerbaycan'da yapılanma çabasına giren FETÖ'ye bu operasyonlarla büyük darbe vuruldu. Edinilen bilgiye göre, bir siyasi partinin FETÖ ile yakın bağlantıları olan liderlerinden biri de tutuklandı.

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