Azerbaycan’da “Türk Dünyası Dayanışma Günü” sergisi

Türk dünyasında her yıl Mayıs ayının 3’ünde kutlanan “Türk Dünyası Dayanışma Günü” vesilesiyle, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Merkez Bilim Kütüphanesi’nde bir sergi düzenlendi.

SERGİDE TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASINDAN ÖNEMLİ ESERLER BULUNUYOR

Sergide yer verilen eserlerde, Türk halklarının ortak kültürü, dili, tarihi ve birliği ile Türkçülük Günü’ne giden süreçler yansıtılıyor. Bunlar arasında “İstiklal Harbimiz” adlı iki ciltlik eser, “Divanü Lügati’t-Türk”, “Türk Dünyası” I ve II. kitap, “Türkoloji Dilciliğe Dair Bibliyografya”, “Türkçülüğün Kurbanları”, “Türkçü Düşüncenin Esasları”, “Genç Türk Turan Yolunda”, “Birinci Türkoloji Kurultayı: Şahitler ve Şehitler”, “1926 yılı I. Türkoloji Kurultayı: Tarihî zeminde, arşiv belgelerinde, millî basında” ve diğer değerli eserler bulunuyor.

“TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA GÜNÜ”, AZERBAYCAN’DA 1992’DEN BERİ KUTLANIYOR

Bu tarihî gün ilk kez 3 Mayıs 1944’te Topxana askerî hapishanesinde on mahkûm tarafından anılmıştı. Daha sonra bu gün daha geniş kitlelere yayılan “Türk Dünyası Dayanışma Günü”, Türkçüler arasında yüksek düzeyde kutlanmaya başlanarak Türk dünyasında bir gelenek hâlini aldı. Türk dünyasının birlik ve kardeşlik sembolüne dönüşen Türk Dünyası Dayanışma Günü, Azerbaycan’da 1992 yılının Mayıs ayından itibaren kutlanıyor. Sergideki eserlere, kütüphanenin web sitesi aracılığıyla çevrim içi olarak da ulaşmak mümkün.