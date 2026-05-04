  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zam oranı netleşti! İşte memurların yeni maaşı Lüks villalar, milyonluk araçlar ve hayali maaşlar: Zuhal Böcek’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma günü Hizbullah bahane kan emici işgal peşinde Enflasyon rakamları açıklandı! İşte emeklilerin alacağı zam oranı Nisan enflasyonu açıklandı Güvenlik önlemleri artırıldı Suikast korkusu Katil Netanyahu’nun bitmeyen kan hırsı: Lübnan’da 4 beldeye daha 'ölüm' tehdidi Enver Aysever'den CHP'ye Sert Eleştiriler: Gelin Gerçekleri Konuşalım Lüks yolcu gemisinde hantavirüs kabusu: 3 ölü! DSÖ’den kritik uyarı geldi
Kültür - Sanat Azerbaycan’da “Türk Dünyası Dayanışma Günü” sergisi
Kültür - Sanat

Azerbaycan’da “Türk Dünyası Dayanışma Günü” sergisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Azerbaycan’da "Türk Dünyası Dayanışma Günü" sergisi

Kardeş Azerbaycan’da “Türk Dünyası Dayanışma Günü” vesilesiyle bir sergi düzenlendi.

Türk dünyasında her yıl Mayıs ayının 3’ünde kutlanan “Türk Dünyası Dayanışma Günü” vesilesiyle, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Merkez Bilim Kütüphanesi’nde bir sergi düzenlendi.

SERGİDE TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASINDAN ÖNEMLİ ESERLER BULUNUYOR

Sergide yer verilen eserlerde, Türk halklarının ortak kültürü, dili, tarihi ve birliği ile Türkçülük Günü’ne giden süreçler yansıtılıyor. Bunlar arasında “İstiklal Harbimiz” adlı iki ciltlik eser, “Divanü Lügati’t-Türk”, “Türk Dünyası” I ve II. kitap, “Türkoloji Dilciliğe Dair Bibliyografya”, “Türkçülüğün Kurbanları”, “Türkçü Düşüncenin Esasları”, “Genç Türk Turan Yolunda”, “Birinci Türkoloji Kurultayı: Şahitler ve Şehitler”, “1926 yılı I. Türkoloji Kurultayı: Tarihî zeminde, arşiv belgelerinde, millî basında” ve diğer değerli eserler bulunuyor.

“TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA GÜNÜ”, AZERBAYCAN’DA 1992’DEN BERİ KUTLANIYOR

Bu tarihî gün ilk kez 3 Mayıs 1944’te Topxana askerî hapishanesinde on mahkûm tarafından anılmıştı. Daha sonra bu gün daha geniş kitlelere yayılan “Türk Dünyası Dayanışma Günü”, Türkçüler arasında yüksek düzeyde kutlanmaya başlanarak Türk dünyasında bir gelenek hâlini aldı. Türk dünyasının birlik ve kardeşlik sembolüne dönüşen Türk Dünyası Dayanışma Günü, Azerbaycan’da 1992 yılının Mayıs ayından itibaren kutlanıyor. Sergideki eserlere, kütüphanenin web sitesi aracılığıyla çevrim içi olarak da ulaşmak mümkün.

Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi
Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi

Dünya

Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı
Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı

Gündem

Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23