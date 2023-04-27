Azerbaycan'da iki kardeş ülkenin bilim adamları bir araya geldi

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü'nün çalışanlarının da iştirak ettiği toplantıya Türkiye'den gelen aydınlardan Hayrettin İvgin, Mustafa Özcivan, Ayhan Nasuhbeyoğlu, Ali Yaman, Mehmet Çeribaş, Kenan Koç, Mehmet Yardımcı ile Şafak dergisi yazı işleri müdürü Kardaş Alişoğlu, prof.dr.Elçin İskenderzade ve şair Prof. Dr. Vügar Ahmed katıldı.

Habibbeyli: Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bağımsızlıkla birlikte daha da arttı

Misafirleri oldukça sıcak karşılayan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) Başkanı, Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü'nün Genel Müdürü akademisyen İsa Habibbeyli, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin tarihinden bahseden bir konuşma yaptı ve bu ilişkilerin bağımsızlık yıllarında daha da geliştiğini hatırlattı. Bu doğrultuda Ulu Önder Haydar Aliyev'in hizmetlerinden bahseden Habibbeyli iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin Ulusal Lider'in attığı temeller üzerinde hızla geliştiğini ve yeni bir aşamaya yükseldiğini vurguladı.

“Sıcak ilişkilerimiz sonsuza kadar sürecek”

"Azerbaycan hızla gelişiyor ve kelimenin tam anlamıyla bir rönesans dönemi yaşıyor. Haydar Aliyev günleri bugünlerde başladı ve biz şuan bu günleri kutluyoruz. Her durumda Türkiye'nin yanındayız. Bunun temeli Ulusal lider Haydar Aliyev tarafından atılmıştır. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlanacak. Bu Azerbaycan için bir bayramdır. Hayrettin İvgin, Türk dünyasında bilim ve kültürün gelişmesinde güvenilir bir köprüdür. Onun önderliğinde buraya gelmeniz bizim için çok değerli. Onun çalışmaları Türkiye'ye yüzlerce güvenilir dost kazandırdı" diyen akademisyen İsa Habibbeylı, sıcak ilişkilerin sonsuza kadar süreceği inancını dile getirdi.

ANAS Başkanı Habibbeyli'ye 'Akademik Kurul Üyelik Belgesi'

Dünya Söz Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin İvgin ise Azerbaycan'a yaptıkları ziyaretten memnun kaldıklarını söyledi. Vugar Ahmad'ı 60. yıldönümünü kutlayarak kendisine Dünya Söz Akademisi Başkanlığı'nın "Onurlu Yaşam Sertifikası"nı takdim etti. Aynı zamanda akademisyen İsa Habibbeyli'ye "Akademik Kurul Üyelik Belgesi"ni ve bir küre sundu.

Türkiye'den gelen konuklar ve Savunma Sanayii Bakanlığı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Havacılık ve Uzay Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Elçin İskenderzade toplantıda bir konuşma yaparak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde bilim adamlarının büyük katkısı olduğunu vurguladı.

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