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Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi, uçağın enkazını tespit etti

09 Ağustos 2019 Cuma 15:42
Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları

ANKARA (AA) - Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timinin, uçağın enkazını tespit ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının bulunması amacıyla bölgeye giden SAK timinin, uçağın enkazını ROV cihazıyla tespit ettiği belirtildi.

Enkazın tespitinin ardından dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsünün alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:42
  1. Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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