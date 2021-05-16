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Dünya Azerbaycan'a karşı Putin'den askeri yardım istediler
Dünya

Azerbaycan'a karşı Putin'den askeri yardım istediler

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınır hattı için Rusya'dan yardım istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:42:00 -
Azerbaycan'a karşı Putin'den askeri yardım istediler

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki gerilim nedeniyle askeri yardım sağlaması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdığını belirtti.

Paşinyan, Ermenistan parlamentosundaki konuşmasında, dün yapılan görüşmede, Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından ayrılacağı yönünde anlaşmaya varıldığını söyledi. Ermenistan Başbakanı, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, “tarafların bu soruna yaklaşımının temelde aynı” olduğunu söyledi.

Paşinyan, “Dün Putin’den yardım istemememin sebebi, önceki gün en üst seviyede askerlerin bugün tahliye edilmesi gerektiğinin belirlenmesiydi” ifadesini kullandı.

Bakü’nün anlaşmayı kısmen yerine getirdiğini dile getiren Ermenistan Başbakanı, “Azerbaycanlıların ayrıldığı topraklar var” diye ekledi.

Sputnik'in haberine göre Paşinyan, “Anlaşma tam olarak yerine getirilmediği için 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması ve Ermeni-Rus Ordu Birlikleri Anlaşması’na uygun olarak bugün, Ermenistan’a askeri yardım sağlanması için Rusya Devlet Başkanı’na başvurdum” diye konuştu.

Paşinyan ayrıca Fransa’nın, bu sorunu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıma niyetinde olduğunu ve BM yetkisi dahilinde Ermenistan’a askeri yardım sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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