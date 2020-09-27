Azerbaycan'a hain saldırı sonrası Türkiye'den Ermenistan açıklaması!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı yönünde istihbarat aldıklarını söylemişti. Aliyev'in açıklamasından saatler sonra Ermenistan güçleri Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Olayda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı zamanda birçok sivilin de yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan saldırının ardından Azerbaycan da Ermenistan'a karşı atağa geçti. İnsansız hava araçlarının desteğiyle kara harekatı başlatan Azerbaycan, Ermenilere ait çok sayıda OSA uçaksavar füze sistemini imha etti.

Yaşanan gerilimin ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Türkiye'nin, dost Azerbaycan'ın yanında yer aldığının belirtildiği açıklamada, Ermenistan'ın hain saldırısı kınandı ve uluslararası kamuoyunun, Ermenistan'ın provokasyonuna bir dur demesi gerektiği ifade edildi.

Kalın'ın açıklamaları şu şekilde: