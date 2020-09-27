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Gündem Azerbaycan'a hain saldırı sonrası Türkiye'den Ermenistan açıklaması!
Gündem

Azerbaycan'a hain saldırı sonrası Türkiye'den Ermenistan açıklaması!

Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini vurdu, saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Hain saldırının ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:39:00 - 2020-09-27 10:10:27
Azerbaycan'a hain saldırı sonrası Türkiye'den Ermenistan açıklaması!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı yönünde istihbarat aldıklarını söylemişti. Aliyev'in açıklamasından saatler sonra Ermenistan güçleri Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Olayda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı zamanda birçok sivilin de yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan saldırının ardından Azerbaycan da Ermenistan'a karşı atağa geçti. İnsansız hava araçlarının desteğiyle kara harekatı başlatan Azerbaycan, Ermenilere ait çok sayıda OSA uçaksavar füze sistemini imha etti.

Yaşanan gerilimin ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Türkiye'nin, dost Azerbaycan'ın yanında yer aldığının belirtildiği açıklamada, Ermenistan'ın hain saldırısı kınandı ve uluslararası kamuoyunun, Ermenistan'ın provokasyonuna bir dur demesi gerektiği ifade edildi.

Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

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Yorumlar

Faik öztrak : Azerbaycan da ne işimiz var?

CHP : Libya da ne işimiz var CHP :Azerbaycan da ne işimiz var CHP ve Mustafa Akıncı : Kıbrıs ta ne işimiz var CHP :Suriye de ne işimiz var CHP : ırak ta ne işimiz var CHP :Akdeniz de ne işimiz var CHP : Karadeniz de ne işimiz var CHP : Ege de ne işimiz var CHP : Somali de ne işimiz var CHP : Sudan da ne işimiz var CHP : TÜRKİYE DE NE İŞİMİZ VAR..!
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Gercekler

Bize kim sahip cikacak bakalim. Kesinlikle Azerbaycana asker gonderilmelidir. Ermenistana cok buyuk kinamalar olmalidir yoksa yasayamayiz.
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