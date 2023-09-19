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Dünya Azerbaycan vurdu, İran şok oldu! Feleklerini şaşırıp bu açıklamayı yaptılar
Dünya

Azerbaycan vurdu, İran şok oldu! Feleklerini şaşırıp bu açıklamayı yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-09-19 21:08:00 - 2023-09-19 21:09:29
Azerbaycan vurdu, İran şok oldu! Feleklerini şaşırıp bu açıklamayı yaptılar

Bugüne kadar Ermenistan’a verdiği destekle bilinen İran’dan, Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni güçlerine karşı başlattığı operasyonla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.

Bugüne kadar Ermenistan’a verdiği destekle bilinen İran’dan, Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni güçlerine karşı başlattığı operasyonla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, Karabağ'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak görmekte ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hakları ve güvenliği de dahil olmak üzere kendi meselelerinin dikkate alındığına inanmaktadır." dedi. 

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