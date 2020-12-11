Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde gerekli vize işlemi tamamlandı. Azerbaycan-Türkiye arası vize ne zaman kalkacak? İşte detaylar…

Azerbaycan-Türkiye arası vize kalktı mı?

Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde vize gerekmektedir. Fakat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. " Tek Millet İki Devlet’e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.

Azerbaycan-Türkiye arası vize ne zaman kalkacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan vizesi hakkında yaptığı açıklamanın ardından ne zaman uygulanacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.