Azerbaycan-Türkiye arası vize kalktı mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan-Türkiye vizesi hakkında açıklama yaptı. Azerbaycan-Türkiye arası vize kalktı mı? Azerbaycan-Türkiye arası vize ne zaman kalkacak? İşte detaylar…
Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde gerekli vize işlemi tamamlandı. Azerbaycan-Türkiye arası vize ne zaman kalkacak? İşte detaylar…
Azerbaycan-Türkiye arası vize kalktı mı?
Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde vize gerekmektedir. Fakat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. " Tek Millet İki Devlet’e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.
Azerbaycan-Türkiye arası vize ne zaman kalkacak?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan vizesi hakkında yaptığı açıklamanın ardından ne zaman uygulanacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.