ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin hava sahası veya topraklarının İran’a yönelik herhangi bir askeri operasyonda kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayramov, Azerbaycan topraklarının hiçbir şekilde İran’a karşı operasyonlarda kullanılmayacağını vurgulayarak, Bakü’nün bölgesel barış ve istikrarı önceleyen tutumunun altını çizdi.

"GERGİNLİKTEN KAÇINMAK GEREKİYOR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bayramov, bölgede yaşanan son gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtti.
İran’da veya çevresinde istikrarsızlığa yol açabilecek adımların tüm taraflarca kaçınılması gereken riskler barındırdığını ifade eden Bayramov, sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalog ve diplomasiyle çözülmesinin gerekliliğini vurguladı.

"TOPRAKLARIMIZ İRAN’A KARŞI KULLANILMAYACAK"

Bayramov, Azerbaycan’ın dış politika çizgisinde tarafsızlık ve egemenlik ilkesinden taviz verilmeyeceğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran’a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmeyecektir.”

BAKÜ, DENGELİ TUTUMUNU KORUYOR

Uzmanlara göre Azerbaycan, son dönemde bölgesel gerilimlerin merkezinde yer alan İran-ABD hattında denge politikası izliyor.
Bakü yönetimi, hem komşuluk ilişkilerini korumak hem de uluslararası yükümlülüklerine sadık kalmak amacıyla tarafsız bir pozisyon sergiliyor.

Bu açıklama, Azerbaycan’ın İran’a karşı askeri operasyonlara dâhil olmayacağı yönündeki en net resmi mesaj olarak değerlendiriliyor.

