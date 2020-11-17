  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan tezkeresi, 17 Kasım Milli Diriliş Günü’nde TBMM’de
Gündem

Azerbaycan tezkeresi, 17 Kasım Milli Diriliş Günü’nde TBMM’de

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkerenin 17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü’nde görüşülecek olması anlamlı bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:05:00 -
Azerbaycan tezkeresi, 17 Kasım Milli Diriliş Günü’nde TBMM’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın zafer elde etmesiyle varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir “Ortak Merkez”in oluşturulacağına dikkati çekildi.

Milli menfaat vurgusu

Azerbaycan’ın talebi üzerine Ortak Merkez’de Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığı vurgulanan tezkerede, şunlar kaydedildi: “Türkiye’nin Rusya’yla birlikte kuracağı Ortak Merkez’de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde TSK personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu mülahazalarla TSK’nın Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere anayasanın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”

Bugün görüşülecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yaptığı açıklamada, bugün TBMM Genel Kurulunda, Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmeyi planladıklarını bildirdi. Turan, tezkerenin, 17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü’nde görüşülecek olmasının oldukça anlamlı olduğuna dikkati çekti. Turan, kardeş ülke Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerin destek vermesinin, birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacağının altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'de yeni sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'de yeni sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirler..
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Türkiye'den son dakika açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri ve KKTC'deki son gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay