Azerbaycan tezkeresi, 17 Kasım Milli Diriliş Günü’nde TBMM’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın zafer elde etmesiyle varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir “Ortak Merkez”in oluşturulacağına dikkati çekildi.



Milli menfaat vurgusu



Azerbaycan’ın talebi üzerine Ortak Merkez’de Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığı vurgulanan tezkerede, şunlar kaydedildi: “Türkiye’nin Rusya’yla birlikte kuracağı Ortak Merkez’de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde TSK personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu mülahazalarla TSK’nın Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere anayasanın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”



Bugün görüşülecek



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yaptığı açıklamada, bugün TBMM Genel Kurulunda, Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmeyi planladıklarını bildirdi. Turan, tezkerenin, 17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü’nde görüşülecek olmasının oldukça anlamlı olduğuna dikkati çekti. Turan, kardeş ülke Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerin destek vermesinin, birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacağının altını çizdi.