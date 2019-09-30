Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi çalışmalarına başladı

Çınar Demir Ankara

“Bir millet, iki devlet” şiarıyla her alanda Türkiye ile birlikte hareket eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal araştırmaları en iyi kullanan liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilham alarak Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi’ni (STM) hayata geçirdi. STM Yönetim Kurulu Başkanı Zahid Oruc, merkezle ilgili olarak yaptığı açıklamada, merkezin Azerbaycan’da 2019 yılının ilk günlerinden itibaren başlamış olan politik ve sosyal alanda önemli değişikliklerin açık bir örneği olduğunu ve ulusal bir sosyal diyalogun kurulmasına yönelik önemli adımlardan birisi olduğunu söyledi. Oruc, “Hükümet ve toplum arasındaki mevcut güven ve diyalogu, tüm toplumun devlet inşası sürecine aktif katılımını ve sosyal ilişkilerin güncel konularını incelemek için önemli adımlar atılmıştır” şeklinde konuştu.