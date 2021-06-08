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Dünya Azerbaycan, sınırda yakalanan Ermenistan askerini iade etti
Dünya

Azerbaycan, sınırda yakalanan Ermenistan askerini iade etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır ihlalinde bulunduğu için yakalanan Ermenistan askerinin iade edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 23:21:00 -
Azerbaycan, sınırda yakalanan Ermenistan askerini iade etti

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Azerbaycan askerlerince yakalanan Artur Kartanyan isimli askerin keşif ve sabotaj grubunun üyesi olmadığının anlaşıldığı, bahsi geçen şahsın yolunu kaybederek sınırı geçtiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafının hümanist davranış sergileyerek Kartanyan'ı ülkesine iade ettiği bildirildi.

 

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Yorumlar

asim keskin

ben tamamen kurtarildi zannediyordum,daha yarini bile almimislar.
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