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Aktüel Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı
Aktüel

Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:55:25 -
Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvenin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek.

Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.

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