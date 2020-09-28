Azerbaycan ordusu kontrolü ele geçirdi... Ermeniler geri çekiliyor

Ermenistan birliklerinin dün sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği hain saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veren Azerbaycan ordusu kritik bögeleri ve birçok köyü ele geçirdi.

Son olarak Azerbaycan ordusu Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü sağladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla ağır darbe indirildiği ve Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü civarındaki bazı tepelerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği kaydedildi. Bakanlık ayrıca Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.