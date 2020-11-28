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Aktüel Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti
Aktüel

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:05:54 -
Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin 25 Kasım'da boşalttığı Kelbecer'in görüntülerini yayımladı.

Kayıtlarda kentteki yapıların tahrip edildiği ve yakıldığı, çok sayıda ağacın ise kesildiği görülüyor.

Kent merkezindeki sağlam kalan binalardan birine gelen Azerbaycan askerleri, etrafı temizledi, binaya bayrak astı.

Şehre giren askerlerin komutanı, binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Kelbecer kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

- Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan, ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

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