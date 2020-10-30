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Aktüel Azerbaycan ordusu 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Aktüel

Azerbaycan ordusu 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:20:34 -
Azerbaycan ordusu 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan’ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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