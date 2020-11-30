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Aktüel Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi
Aktüel

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:35:30 -
Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Laçın iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiği duyuruldu.

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

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