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Aktüel Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi.
Aktüel

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:23:36 -
Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi.
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