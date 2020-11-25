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Aktüel Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi.
Aktüel

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 00:05:39 -
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi.
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