  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan Meclisi Türkiye ile kimlikle seyahat anlaşmasını onayladı
Dünya

Azerbaycan Meclisi Türkiye ile kimlikle seyahat anlaşmasını onayladı

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahat yapılmasına olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:51:00 -
Azerbaycan Meclisi Türkiye ile kimlikle seyahat anlaşmasını onayladı

Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Azerbaycan ile Türkiye Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" görüşüldü.

Azerbaycan ile Türkiye medyalarının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasını öngören mutabakat zaptı, milletvekillerince onaylandı.

Milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de müzakere ederek onayladı.

Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek.

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'daki 44 günlük savaşta Azerbaycan gerçeklerini dünyaya aktif şekilde ileten Türk basın kuruluşlarına teşekkür etti.

Paşayeva, "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptının merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" ilkesine uygun çok önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Ortak hedeflere daha çabuk varmak adına önemli bir anlaşmayı onayladıklarının altını çizen Paşayeva, uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gibi konuların önem arz ettiğini söyledi.

Her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizde petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı
Gündem

Bir ilimizde petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararına göre Türkiye Petrolleri Anon..
Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...
Dünya

Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...

Bosna'nın Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Peljesac Köprüsü için Hırvatistan'a nota veren Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i k..
Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem
Gündem

Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem

Tele 1 sunucusu Can Ataklı, Suriye’nin kuzeyinde terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PYD’nin elinde bir belge olmadığı için kendisinin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay