  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Leyen’den ABD'ye "yol ayrımına geldik" çıkışı AB'den tehdit gibi uyarı DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var Süleyman Şah Türbesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi
Dünya Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak
Dünya

Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak

Azerbaycan, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan “Barış Kurulu”na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 16 Ocak'ta "Barış Kurulu" adlı uluslararası bir yapının kurulmasına karar verdiği ve Azerbaycan'ı söz konusu kuruluşa kurucu üye devlet olarak katılmaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın bu daveti kabul ederek Barış Kurulu'na kurucu üye devlet olma niyetini ABD tarafına ilettiği belirtildi.

Resmi onay mektubunun ABD tarafına gönderileceği ve gerekli prosedürler çerçevesinde ilgili adımların atılacağı kaydedilen açıklamada, Azerbaycan'ın, her zaman olduğu gibi uluslararası işbirliğine, barış ve istikrara aktif katkı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

GAZZE IÇIN OLUŞTURULAN "BARIŞ KURULU"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Bu nasıl Barış Kurulu? Gazze tüzüğünde ‘Gazze’ yok!
Bu nasıl Barış Kurulu? Gazze tüzüğünde ‘Gazze’ yok!

Dünya

Bu nasıl Barış Kurulu? Gazze tüzüğünde ‘Gazze’ yok!

BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi
BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi

Dünya

BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23