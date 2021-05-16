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Dünya Azerbaycan-İran sınır hattında çatışma! Ölü askerler var
Dünya

Azerbaycan-İran sınır hattında çatışma! Ölü askerler var

Azerbaycan-İran sınırında çatışma çıktı. Uyuşturucu kaçakçıları ile çatışan iki Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:16:00 -
Azerbaycan-İran sınır hattında çatışma! Ölü askerler var

Azerbaycan-İran sınırından yasadışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarının açtığı ateş sonucu iki Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.

AFP’ye göre, Azerbaycan Devlet Sınır Koruma Hizmeti, “Göytepe kontrol noktası yakınlarında İran sınırını geçmeye çalışan kimliği belirsiz 3 kişi ile sınır muhafızlar arasında çatışma yaşandı. Kaçakçıların ‘dur’ ihtarına uymayarak ateş açması sonucu 2 asker hayatını kaybetti” şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaçakçılardan birinin yakalandığı, diğerlerinin kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, çatışmanın yaşandığı olay yerinde 10 kilo uyuşturucu madde bulunduğu da ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yıllık Uluslararası Narkotik Kontrol Strateji Raporu’na göre Azerbaycan, Afganistan ve İran’dan Avrupa ve Rusya’ya aktif kaçakçılık hattında bulunuyor.

Azerbaycan’da daha önce birçok kez uyuşturucu kaçakçılarının İran’dan sızma teşebbüsleri yaşanırken, geçtiğimiz Ekim ayında İran sınırında bir Azerbaycan askeri öldürülmüştü.

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