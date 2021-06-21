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Dünya Azerbaycan hezimeti Paşinyan’ı yıkamadı! Ermenistan'da seçimi kazandı
Dünya

Azerbaycan hezimeti Paşinyan’ı yıkamadı! Ermenistan'da seçimi kazandı

Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimini, Nikol Paşinyan’ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 08:57:00 -
Azerbaycan hezimeti Paşinyan’ı yıkamadı! Ermenistan'da seçimi kazandı

Azerbaycan karşısında işgal ettiği Karabağ'da hezimete uğrayan ve bir süredir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Ermenistan'da halk dün sandığa gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, halkın sokaklarda istifasını istediği, ordunun darbe yapma teşebbüsünde bulunduğu Paşinyan’ın partisi oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Paşinyan’ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde 26 siyasi hareket yarışmıştı. Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime "Sivil Sözleşme Partisi" ile katıldı.

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