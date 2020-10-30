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Aktüel Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını AİHM'e götürdü
Aktüel

Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını AİHM'e götürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:24:13 -
Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını AİHM'e götürdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı, sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusunca düzenlenen füze saldırılarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili tüm delillerin toplandığı ve AİHM'e başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Gence'de sivillere karşı gerçekleştirilen saldırının failleri olarak, Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin lideri Araik Harutyunyan, yardımcısı David Babayan, askeri yönetici Jalal Harutyunyan ve Ermenistan Milletvekili Arman Babajanyan hakkında soruşturma açıldı ve uluslararası arama kararı çıkartıldı.

Ermenistan ordusu saflarında savaşan 3'ü Fransa, diğerleri ABD, Belarus ve Gürcistan vatandaşı 6 kişiye ilişkin soruşturma başlatıldı ve bu kişiler uluslararası arananlar listesine alındı.

Aralarında Suriye, Yunanistan, Lübnan, İspanya ve Kanada vatandaşlarının da olduğu, Ermenistan saflarında savaşan 20'den fazla kişi hakkında soruşturmalar da sürüyor.

Ermenistan'ın 27 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 91 sivil hayatını kaybetmiş, 400 sivil yaralanmıştı.

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