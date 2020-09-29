Azerbaycan Ermenistan'ın F-16 iddiasını böyle ti'ye aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan'a ait bir F-16 savaş uçağı vuruldu" iddiasına cevap verdi. Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu söyleyen Dargahli "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız" diyerek Ermenistan'ı ti'ye aldı.

Ermenistan'ın sürekli olarak hayal görmeye devam ettiğini kaydeden Dargahli, Azerbaycan envanterinde F-16 tipi savaş uçağı bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz"