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Gündem Azerbaycan, Ermenistan'ı "son kez uyardı"
Gündem

Azerbaycan, Ermenistan'ı "son kez uyardı"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 08:12:00 -
Azerbaycan, Ermenistan'ı "son kez uyardı"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil bölgeleri hedef alarak ateş açmaya devam eden Ermenistan'a uyarıda bulundu.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği saldırı sonucu Azerbaycan'ın haklı olarak başlattığı karşı saldırıda birçok köy işgalden kurtulurken, Ermeni ordusuna da ağır kayıplar verdirildi. Dün Azerbaycan tarafından verilen karşı saldırılarda Ermenistan'ın birçok zırhlısı imha edildi.

"Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan'ı son kez uyardıklarını belirten bir açıklamada bulundu. Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine açtığı belirtilen açıklamada, "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

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