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Gündem Azerbaycan, Ermenistan'a saldırı başlattı
Gündem

Azerbaycan, Ermenistan'a saldırı başlattı

Azerbaycan, Ermenistan'ın küstah hamlesine karşı saldırı başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:02:00 -
Azerbaycan, Ermenistan'a saldırı başlattı

Ermenistan’ın Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdığı açıklandı.

Azerbaycan, ''Ermenistan cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenledi. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı, sivil can kayıpları var'' ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Ermenistan’ın küstah saldırısı üzerine harekete geçti. Ermeni güçlerinin, sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

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Yorumlar

Murat gözükara

AZERİ ordusuna yazılmaya hazırım
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