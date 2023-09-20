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Dünya Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu
Dünya

Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 12:38:00 - 2023-09-20 13:32:35
Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün "Operasyon ancak Ermeniler silah bırakırsa son bulur" çıkışının ardından Rus basınından flaş haber geldi. Rus basını, "Azerbaycan'ın operasyonunun ardından Karabağ Ermenileri ateşkesi ve silah bırakmayı kabul etti" haberini geçti.

Rus haber ajansı Interfax, Azerbaycan'ın başlattığı askeri operasyonun ardından Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni kuvvetlerinin, bölgedeki Rusya Barış Gücü tarafından teklif edilen ateşkesi kabul ettiğini yazdı.

Habere göre ateşkes, Karabağ Ermenileri, "Karabağ ordusunun tamamen silahsızlanmasını ve dağılmasını kabul ettiği" anlamına geliyor. 

Interfax, Ermeni kuvvetlerin sahada Azerbaycan ordusu karşısında kayıplar yaşadıktan sonra ateşkesi kabul etme kararı verdiğini ifade etti.

IFAX, "Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek" dedi. 

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Yorumlar

uyanık olun azeriler

azerilersilahları bırakmadan kesinlikle oturmayın ermeniler rumlara kesinlikle güvenilmez

Mehmet

Bunlar silah bırakmaz zaman kazanmaya çalışıyorlar her zaman ki gibi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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