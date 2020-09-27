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Aktüel Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan, Ermenistan saldırılarını durdurmak için çağrı:
Aktüel

Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan, Ermenistan saldırılarını durdurmak için çağrı:

"Ermenistan'ın saldırıları, uluslararası hukuka aykırı. Uluslararası camianın konuya el atması gerekir"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:57:30 -
Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan, Ermenistan saldırılarını durdurmak için çağrı:

TBMM (AA) - ADEM BALTA- Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Ermenistan'ın saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, uluslararası camianın konuya el atması gerektiğini belirtti.

Ayrım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırılarının hiçbir surette kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Ermenistan'ı şiddetle kınadığını söyledi.

Karabağ'da daha önce yapılan seçimle, sözde bir cumhurbaşkanı seçildiğine ancak bu seçimin uluslararası camiada tanınmadığına işaret eden Ayrım, "Bu saldırılarla Karabağ'ın başkenti Hankendi'nden Şuşa'ya taşınmak isteniyor. Sözde bir Karabağ devleti kurulup uluslararası camiada tanınmasının sağlanması amaçlanıyor. Ermenistan'ın politikaları ve attığı adımlar bu yönde." diye konuştu.

Ayrım, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iktidara gelmeden önce, Karabağ sorununun çözümü konusunda Azerbaycan ile masaya oturacağına dair açıklamalar yaptığını ancak daha sonra tam tersi politikalar izlemeye başladığını anımsattı.

-"Ermenistan saldırılarını, arkasına birtakım güçleri alarak yapıyor"

Paşinyan'ın önce ABD yanlısı olduğunu ancak Rusya'nın bir şekilde Paşinyan'ı yanına çekmeyi başardığını ifade eden Ayrım, "Ermenistan'ın saldırılarına bakıldığında stratejik bölgelere yöneldiklerini görüyoruz. Ermenistan bu saldırılarını, kendi beceri ve aklıyla değil, arkasına birtakım güçleri alarak yapıyor." dedi.

Rusya ve Fransa gibi ülkelerin, Ermenistan'a destek olduğunu dile getiren Ayrım, "Ermenistan'ın saldırdığı bölge, Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Kars demir yolu ile TANAP boru hattının geçtiği bölge. Ayrıca bölgede Azerbaycan askeri birlikleri de bulunuyor. Bu nedenlerle bölge sadece Azerbaycan için değil, Türkiye için de çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrım, Türkiye'nin Suriye'deki konumuna ve bölgedeki Rusya'nın çıkarlarına işaret ederek, saldırıların Türkiye'yi de hedeflediğini belirtti.

Azerbaycan'ın, Karabağ'dan taviz vermeden sorunları çözmek istediğini kaydeden Ayrım, şöyle devam etti:

"TANAP projesiyle Azerbaycan doğal gazı Avrupa'ya nakil edilecek. Bu projeye sadece Azerbaycan değil, diğer Türk Cumhuriyetleri de dahil olacak. Bölgede Rusya üzerinden Avrupa'ya geçen bir hat daha var. Rusya'nın rahatsızlığı burada başlıyor. Rusya tek başına Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılıyor, canı istediğinde gazı kesip, tekrar açıyor. Farklı enerji nakil hatlarının ortaya çıkması Rusya'nın çıkarlarına uymuyor. Türkiye'nin Orta Asya, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki politikaları ve enerjide bir güç olması başta Rusya olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız ediyor.

Bölgede siviller öldürülüyor. Bölgenin demografik yapısıyla oynanıyor. Azerbaycan'ın tarihi ve kültürü yok ediliyor. Ermenistan ayrıca sivillere saldırarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetimine karşı bir umutsuzluğun oluşmasını da amaçlıyor. Ancak Azerbaycan halkı, birlik ve beraberlik içinde Cumhurbaşkanı'nın, devletinin ve ordusunun arkasındadır. Türkiye, güçlü bir devlet ve 83 milyon Türk halkı, Azerbaycan'ın arkasında."

Ayrım, bölgedeki sorunlardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu vurgulayarak, Paşinyan'ın aklını başına alması ve fakirlikle boğuşan halkının refah seviyesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Ermenistan'ın saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çeken Ayrım, uluslararası camianın konuya el atması gerektiğini bildirdi.


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