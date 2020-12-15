Azerbaycan doğalgaz hattı ne zaman açılacak?

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir hat kuruluyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak. Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı" dedi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek.

Anlaşma ile Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak.

Yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp olan Nahçıvan'a Karabağ'ın işgalinden sonra Azerbaycan'dan gelen doğalgaz boru hattı işlevsiz kalmıştı. Bu süreçte Nahçıvan'a İran üzerinden doğal gaz iletildi.