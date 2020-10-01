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Aktüel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü
Aktüel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:21:40 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile telefonda görüştü.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayramov ve Amreyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik yeni saldırılarına karşı ülkesine verdiği destek ve objektif duruşundan dolayı Türk Konseyi'ne teşekkür eden Bayramov, bölgedeki gerilimin tüm sorumluluğunun, Azerbaycanlı sivilleri ve tesisleri hedef alan Ermenistan'ın devam eden kışkırtıcı politikalarında olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Amreyev de Türk dünyasının çatışma bölgesindeki gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Amreyev, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları, egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının erken çözümü için Türk Konseyi'nin desteğini yineledi.

Bakan Bayramov ve Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi gündeminin diğer önemli konuları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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