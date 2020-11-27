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Aktüel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu:
Aktüel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu:

"Çatışmanın (Dağlık Karabağ) çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girdik. Yeni kalkınma ve iş birliği fırsatları ortaya çıkmaktadır ve KEİ, yeni gerçekleri değerlendirmeli ve bunlardan yararlanmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:54:50 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu:

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girildiğini açıkladı.

Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 42. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Çatışmaların barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bölgesel iş birliğini de engellediğini söyleyen Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildirinin Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Bayramov, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çektiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağlandığını kaydetti.

Çatışma bölgesinde barış güçlerinin konuşlandırıldığını ve ortak bir ateşkes izleme merkezi kurulacağını hatırlatan Bayramov, "Çatışmanın çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girdik. Yeni kalkınma ve iş birliği fırsatları ortaya çıkmaktadır ve KEİ, yeni gerçekleri değerlendirmeli ve bunlardan yararlanmalıdır." dedi.

Bayramov, üçlü bildiriye göre bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma hatlarının açılacağını bildirerek, "Bu, Asya ile Avrupa arasında, bölgemizin ticaretteki rolünü güçlendirmek için fırsatlar yaratacak, hayati önem taşıyan bağımsız bir kara koridorunun açılabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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