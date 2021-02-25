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Gündem Azerbaycan Dağlık Karabağ Savaşı'nın yeni görüntülerini yayınladı
Gündem

Azerbaycan Dağlık Karabağ Savaşı'nın yeni görüntülerini yayınladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ savaşına ilişkin olarak Azerbaycan ordusunun hava kuvvetlerine ait Su-25 tipi uçakların düzenlediği hava saldırılarının görüntüleri paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 00:31:00 -

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül 2020’de başlayan ve 10 Kasım 2020’de Rusya’nın da arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren savaşa ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Azerbaycan ordusunun hava kuvvetlerine ait Su-25 tipi uçakların düzenlediği hava saldırılarının görüntüleri paylaşıldı.

İmha edilen ve ele geçen silah değeri 4,8 milyar dolar

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırma görevlileri, 44 günlük savaşta Ermenistan ordusunun silah ve araç kayıplarının maddi boyutunu hesapladı. UNEC Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün araştırmasına göre, Ermenistan savaşta 4,8 milyar dolar değerindeki silahlarını kaybetti.

Ermenistan'ın kayıpları resmi rakamların üstünde

Ermenistan ordusunun silahlarını hızla kaybetmesi, askerinin psikolojisine de yansıdı. Zaman içinde çoğu Ermeni asker savaş istemediğini bildirdi, bölgeden çıkmaya çalıştı. Ordudaki can kayıplarının çok olması nedeniyle Erivan yönetimi, çeşitli kararlar alarak eli silah tutanları orduya çağırdı.

Ermenistan'ın siyasi makamları 2. Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 500 civarında askerin öldüğünü açıklasa da gerçek kaybın bu rakamın çok üzerinde olduğu Ermenistan kamuoyunda da dile geriliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın damadı, Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi Mikayel Minasyan, savaşta 4 bin 750 Ermeni asker ve subayı kaybettiklerini, Savunma Bakanlığının bu konudaki raporunun Başbakan Paşinyan'a sunulduğunu açıkladı.

Fakat Ermenistan'ın asker kaybının Minasyan'ın açıkladığı rakamdan çok daha fazla olduğu vurgulanıyor. Sadece, Azerbaycan özel harekat unsurlarının Şuşa'yı işgalden kurtarmak için yüz yüze savaşa girmeleri nedeniyle şehrin çevresinden 600'den fazla Ermeni askerin cesedi Erivan yönetimine teslim edildi.

Ermenistan ordusunun yüzde 80'i yok oldu

Ermenistan ordusunun savaşta uğradığı ağır hezimet hem mevcut hem de eski yöneticiler tarafından kabul ediliyor. Eski Başbakan Hrant Bagratyan'ın "Ordumuzun yüzde 80'i yok oldu. Bozguna uğradık. Bu sır değil çünkü savaş alanında ne kadar silah, zırhlı araç ve topumuzun kaldığını Azerbaycanlılar da sayıyor. Artık ordu diye bir şey yok. Bu aslında yenilgi de değil, bu bir bozgun." açıklaması, Ermenistan ordusunun yaşadığı hezimeti ortaya koyuyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Ermenistan imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbeceri boşaltmıştı.

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