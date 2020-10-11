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Gündem Azerbaycan cephesinden yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar
Gündem

Azerbaycan cephesinden yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) İktisat ve İşletme Bölümü öğretim görevlisi ve Azerbaycan merkezli Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (QAFSAM) Başkanı Araz Aslanlı, Azerbaycan cephesinde yaşanan gelişmelere ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 20:03:00 -
Azerbaycan cephesinden yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden çok kısa bir zaman sonrasında, Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri Gence kentine füzelerle saldırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Araz Aslanlı, son 24 saatte yaşanan gelişmeleri Azerbaycan’dan değerlendiriyor. 

Ermenistan’dan sivillere yönelik alçak saldırısı devam etti

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ateşkes kararının üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, Gence kentindeki sivilleri hedef alarak alçakca bir saldırıda bulundu. 

İşte Azerbaycan cephesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeler..

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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