Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak
Azerbaycan Milli Meclisi’nin, Bosna Hersek'te Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılması yönündeki kararı olumlu sonuçlandı.
Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Bosna Hersek'te (Saraybosna) Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin Kurulması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Azerbaycan ile Bosna Hersek arasında ilişkiler 9 Şubat 1995'ta kuruldu.
Azerbaycan'ın Sırbistan Büyükelçiliği aynı zamanda Bosna Hersek'e akredite olarak faaliyet gösteriyor.