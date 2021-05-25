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Aktüel Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak
Aktüel

Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak

Azerbaycan Milli Meclisi’nin, Bosna Hersek'te Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılması yönündeki kararı olumlu sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:24:00 -
Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak

Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Bosna Hersek'te (Saraybosna) Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin Kurulması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Azerbaycan ile Bosna Hersek arasında ilişkiler 9 Şubat 1995'ta kuruldu.

Azerbaycan'ın Sırbistan Büyükelçiliği aynı zamanda Bosna Hersek'e akredite olarak faaliyet gösteriyor.

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