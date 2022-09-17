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Dünya Azerbaycan acı haberi duyurdu: Şehit sayısı yükseldi
Dünya

Azerbaycan acı haberi duyurdu: Şehit sayısı yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınır hattındaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısının 79’a yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 17:17:00 -
Azerbaycan acı haberi duyurdu: Şehit sayısı yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sınırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 2 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi.

Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan'ın provokasyonları sonucu şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısının 79’a yükseldiği kaydedildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir provokasyonu önlerken 77 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurmuştu.

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