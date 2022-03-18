Azcık ucundan konuştu ciyaklama başladı! Ali Babacan ortaklarının nasırına bastı

6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı’nın ortaklarından birisi olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli mültecileri geri gönderme vaadini eleştirdip, FETÖ’nün sulandırdığı Balyoz ve Ergenekon davalarının gerekliliğine değinince odatv’nin hedefi oldu.

Oda TV, Babacan’ın açıklamalarını “Ali Babacan FETÖ gibi konuştu” başlığıyla duyurdu.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Sincan ilçesinde "Gençlik Buluşması" düzenleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FETÖ’nün Ergenekon-Balyoz kumpasları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Babacan, Suriyelileri göndereceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da karşı çıktı.

Ali Babacan bir gencin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına ilişkin sorusu üzerine "Türkiye'de maalesef yakın tarihimizde, ordumuz içerisinde bu tür eğilimler, 'Siyaset bazen ülkeyi yoldan çıkarır, biz buradayız, ordu olarak el koyarız, şekle sokarız' diyen bir zihniyet olmuştur. Bu tür hazırlıklar içinde olanlarla ilgili devlet mücadele etmelidir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin Ergenekon, Balyoz, adı ne olursa olsun bunların bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' da demeye de karşıyız. İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine doğru ya da yanlış demenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun o sözlerine karşı çıktı

Öte yandan konuşmasında Suriyelileri göndereceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’na da karşı çıkan Ali Babacan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti. Ali Babacan, Suriyelileri göndereceğini söyleyen bir partinin oy oranının yükseleceğine dikkat çekerek bunun yapılamayacağının da altını çizdi.

"Göçmen karşıtlığı büyüyor"

Babacan'ın mültecilere yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımız arasında göçmen karşıtlığı büyüyor. Bir parti çıkıp sadece, 'Ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri def etmek, hepsini evlerine göndermek, otobüsleri doldurup sınır ötesine bırakmak' dese bayağı oy alabilir. Yapabilir mi? Yapamaz. Uluslararası hukuk buna izin vermez. Yaptığınız hukuk dışı olur.

'Kovalım' diyenleri düşünüyorum. Hayal edin. Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüs gönderdiniz. Toplam bin 500 kişiyi evlerinden asker ve polis zoruyla zorla çıkarın. Kadın, çoluk çocuk otobüslere doldurun. Gidin sınır ötesine bırakın. Ama bunu da kameralar, gazeteciler önünde yapın.

'Yapabiliriz' diyorsanız yapın ama, 'Olmaz yapamayız' diyorsanız hiç konuşmayın. Var Türkiye'de öyle partiler. Hayal edin. 'Yapamayız' diyorsanız boşa konuşmayın. Kimseyi de kandırmayın. Yapılacak bir başka konu da uyum, entegrasyon."