Azak Denizi nerede? Azak Denizi haritada yeri!

Azak Denizi Karadeniz’in kuzeyinde yer alan bir iç deniz olarak Rusya ve Ukrayna arasında bulunmakta. Azak denizi Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlı olmasına rağmen birçok akarsu ile de beslendiği için tuzluluk oranı oldukça düşük bir deniz.

Azak Denizi nerede?

Azak Denizi, Karadeniz'in kuzeydoğusunda yer alan ve Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki bir iç denizdir. Yüzölçümü 37.700 km² olan Azak Denizinin uzunluğu 240 km genişliği ise 135 km olup kıyıları alçaktır. Don ve Kuban nehirleri bu denize dökülür. Bu büyük nehirlerin ilave etkisiyle tuzluluk derecesi düşük olan Azak Denizi, Aralık ayından Mart ayına kadar donar. Bol miktarda balık bulunan bu denizde kışın buzlar delinerek balık avlanır. Sadece Rusya ve Ukrayna'nın kıyısı bulunduğu Azak Denizi, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alıyor.

Azak Denizi'nin önemi nedir?

Rusya’nın donanma bulundurma alanı olarak günümüzde stratejik bir deniz ve Kerç Boğazı'yla da stratejik bir bölge olarak kabul ediliyor. Azak Denizi Rusya için önemli bir limana sahip olan Rostov limanına sahip. Azak denizi suları sığ olarak kabul edilir ve balık oranının yüksek olduğu ve özellikle buzların kırılarak balıkçılığın yapıldığı bir deniz.