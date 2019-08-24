Az yemek için 5 önemli öneri

Çok yemek, aslında hiç de sağlıklı bir durum değildir. Yapılan birçok araştırmada aynı şekilde bu cümleyi destekliyor. Hayatınızdan yemeği ne kadar çıkartırsanız, o kadar rahatlama sağlayacaksınız. Bu, sadece bir öğün ve ok az beslenin demek anlamına gelmiyor.

Bütün besin değerlerini barındıran, yeterli ve dengeli bir beslenme stiline sahip olmak, az yemeyi özümsemek anlamına geliyor. Yemek, sadece bir araçtır. Yani vücudumuza enerji veren ve ayakta durmamızı sağlayan bir destekçi diyebiliriz. Dolayısıyla zevk için yenen ekstralar, size zarar mahiyetindedir.

Atıştırmalıklardan uzak durun

Öğün dışı yemek yeme alışkanlığınız var ve abur cuburuda azımsanmayacak derecede yiyorsanız, bu sizin için dezavantaj olacaktır. Çünkü bu sayede daha fazla yemek yemiş oluyorsunuz. Sağlam bir şekilde, günde 2 öğün yemek, en doğru tercih olacaktır. Tam anlamıyla bütün besin değerlerini barındıran bir kahvaltı ve akşam yemeği yediğinizde, hem vücudunuza dinlenmesi için zaman ayırmış, hem de sağlıklı beslenme çeşidini benimsemiş olacaksınız.

Zaaflarınızı bilin

Herhangi bir yiyeceğe karşı zaafınız var ise, ona karşı koyma yollarını da araştırın. Aksi halde yok olduğunuzda dahi o yiyeceği yeme hissi beyninizde uyanacaktır. Bu nedenle kendinizi dizginleyerek az yemeli ya da yememek için çareler bulmalısınız.

Küçük tabaklar kullanın

Yapılan araştırmalar büyük tabaklar kullanıldığında daha fazla yemek yenildiğini ortaya koyuyor. American Journal of Preventive Medicine’de yayımlanan bir çalışmada, deneklere farklı boyutlarda kaşık ve kâseler verilmiş ve onlardan kendilerine dondurma koymaları istenmiş. Büyük kâselere sahip denekler kendilerine %31 daha fazla dondurma koyarken, büyük kaşıklara sahip olanlar %14.5 daha fazla dondurma koymuş. Büyük tabaklar şık görünse de, onları özel zamanlar için saklayın. Çünkü büyük tabakları güdülerinizle doldurmak isteyeceksiniz.

Tadına vararak çiğneyin

Her ısırığa odaklanıp, yenilenlerden tat almak daha az yemenizi sağlar. Böylece daha az kalori almış olur ve ne zaman durmanız gerektiğinin de farkında olursunuz. Böylece mide veya bağırsak sorunları da en aza iner. Bunun için biraz pratiğe ihtiyaç var fakat çok zor bir işlem olmadığına emin olabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın...