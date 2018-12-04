Az ye, kanserden korun

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) Nada Kalaany ve David Sabatini adlı araştırmacılar, çeşitli insan kanserleri üzerinde az beslenmenin etkilerini incelediler. Vardıkları sonuç, Resulullah Efendimiz (sav)’in bir öğüdünün daha hikmetine bilimsel katkıda bulundu. Sofradan doymadan kalkmak kanser riskini azaltıyor.

Çalışmalarını İngiliz Nature dergisinde yayımlayan bilim adamları, bazı tümörlerin (kolon ve meme kanserinin iki türü) az beslenmenin etkisiyle küçüldüklerini, prostat, beyin ve meme kanserinin bir türünün ise az yemeyle bir değişikliğe uğramadığını tespit etti.

Efendimiz’in öğüdündeki hikmeti tekrar idrak zamanıdır

Kur'an-ı Kerim'de Allah “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz, Allah israf edenleri sevmez” buyurmuştur.

Hazreti Peygamber (sav) de ümmetine yemek yemenin edebini öğreterek şöyle buyurmuştur: “insanoğlu, kendi karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ona, bedenini güçlendirip olgunlaştıracak üç beş lokma yeter. Eğer kim karnını doldurmak isterse üçte birini yemekle doldursun, üçte birini su ile doldursun, üçte birini de boş bıraksın”, “Tokken yemek yemek hastalıktır”, “Allah katında en çok kızılanlarınız tembelleriniz, çok yiyen ve çok uyuyanlarınızdır.”

Hz. Ömer (ra) de günde bir öğün ve on bir lokma ile yetinirdi.



Allah dostları da az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı tavsiye ederler. “Az”ın hiç anlamına gelmediğini de hatırlatalım. Zira böyle bir şey bazen, hele yemek ve uyumak söz konusu olduğunda) imkânsızdır. Az yemek, özellikle de günde 1200 kaloriden az kalori almak, insanın kendini yorgun ve bitkin hissetmesine neden olur. Bu da verimini düşürür. Onun için her şeyde itidal esastır.

Bak şu Japonlara!

Bir Japon adası olan Okinawalıların hayat tarzı son derece ibret verici. Üstelik bu adadaki 100 yaşındakilerin oranı bütün batı ülkelerine göre 4 kat fazla. Kalp hastalıkları ve felç hemen hemen hiç yok.. Tıka basa değil, az yiyor ve kalkıyorlar.

Okinawalılar genellikle balık yiyor.

Alkol ve sigara içme yok.

Besinlerinin dörtte üçü bitkisel.. Günde 10 porsiyon sebze, meyve, pirinç ve baklagil yiyorlar. Çok az yağ ve rafine şeker tüketiyorlar. Yürümeyi, bahçe işini seviyorlar. Stresi ilaçla değil, ibadet, dua ve sosyal ilişkilerle gideriyorlar..