Az malzemeli bol lezzetli sağlıklı kurabiye tarifi! 5 dakika kurabiyesi

5 Dakika Kurabiyesi (Az Malzemeli Bol Lezzetli) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket margarin

1 yumurta (akı üzerine)

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için;

Yumurta akı

1 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı toz badem, fındık, ceviz (size kalmış evde ne varsa olur)

5 Dakika Kurabiyesi (Az Malzemeli Bol Lezzetli) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle margarini yoğurma kabına alalım, pudra şekeri ve yumurta sarısını margarinle iyice karıştıralım, daha sonra unu ve kabartma tozunu ekleyelim. Yoğuralım ele yapışmayacak bir kurabiye hamuru yapalım, çok sert olmayacak ceviz büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlak şekil verip önce yumurta akına daha sonra şeker ile karıştırdığımız toz bademe batıralım .Yağlı fırın tepsisine dizelim .180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Pişirme süresi değişebilir. Kontrol ederek pişirelim ,soğuyunca servis yapalım çok kızartmayalım, üzerini rengi hafif pembeleşinceye çıkaralım, deneyenlere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun.

Pekmezli sağlıklı kurabiye tarifi

Az Malzemeli Bol Lezzetli Sağlıklı Kurabiye Tarifi

MALZEMELER

1 yumurta

1 çay bardağı pekmez, dut özü, hurma özü vs.

1 çay bardağı şekersiz fıstık ezmesi (eğer yoksa tahin)

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı damla çikolata (şart değil)

2 su bardağı yulaf unu (yulaf ezmesini de rondodan geçirip un elde edebilirsiniz)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Az Malzemeli Bol Lezzetli Sağlıklı Kurabiye Tarifi nasıl yapılır?

Karıştırma kabına yumurta sarısını, pekmezi, fıstık ezmesini, yoğurdu alıp karıştıralım. Damla çikolatayı, yulaf ununu, kabartma tozunu, şekerli vanilini ekleyip yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve yuvarlayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Bir çatalı una bulayalım ve kurabiyelere bastıralım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Afiyet olsun!