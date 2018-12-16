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Az görmenin sebebi ne?

Az görme genellikle yaşlılıkta olur.

16 Aralık 2018 Pazar 15:51
Az görmenin sebebi ne?

Gözlük, kontakt lensler veya göz içi lens implantları ile görmeniz artırılamıyorsa sizde az görme mevcut demektir. Bu durum körlükle eş anlamlı değildir. Az gören kişilerin hâlâ işe yarar bir görmesi mevcut olup sıklıkla görme cihazları kullanılarak artırılabiliyor.

Görme bozukluğu hafif ya da ağır olsun, az görme, görmenizin ihtiyaçlarınızı karşılayamadığı anlamına gelir. Görme artırıcı cihazların kullanımına ancak tıbbi ve cerrahi tedavilerden sonra, ya da bunların fayda sağlamayacağı saptandıktan sonra göz hekimi tarafından karar verilir.

Az görme sebepleri arasında doğumdan varolan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt da vardır. En yaygın sebebi gözün sinir tabakasının bozulmasıdır..

Az görenler için geliştirilmiş pek çok yardımcı cihaz vardır.

Optik cihazlar büyütme maksatlı lensler veya lens kombinasyonları, normal gözlük camlarından farklıdır.

Büyütücü gözlükler, normal gözlüklerden daha güçlüdür. Bunları kullanırken okunacak materyalin göze çok yaklaştırılması gerekir, aksi takdirde yazı odak dışında kalır. Önce bu durum ürkütebilir, fakat zamanla alışılır. El büyüteçleri çoğu kimse tarafından bilinir. Ellerinde titreme olanlar, görmesi çok düşük olanlar ayaklı, aydınlatmalı büyüteçlerden yararlanabilir.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:55
  1. az görme
  2. göz
  3. göz sağlığı

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