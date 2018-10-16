Ayvayı yiyen yaşadı!
Ayva, faydaları saymakla bitmeyen şifalı bir meyvedir. Usul usul ayvayı yemenin mevsimine girdik sayılır..16 Ekim 2018 Salı 19:29
Ortalama 100 gram ayvanın, besin ve kalori değerleri şöyledir; "Su 83.8 gr, kalori 57, Kcalprotein 0.4 gr, yağ 0.1 gr, karbonhidrat 15.3 gr, kalsiyum 11 mg, demir 0.7 mg, fosfor 17 mg, potasyum 197 mg, sodyum 4 mg, A vitamini 40 mg, C vitamini 15 mg dır.
Prof. Dr. Turan Karadeniz, ayvanın, kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamalarına oldukça faydalı olduğunu söylüyor ve yararlarını şöyle sıralıyor.
● Ayvanın meyvelerinden hazırlanan şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı çok etkilidir.
● Kalbe kuvvet verir ve rahatlatır. Kalpteki sıkıntıyı, çarpıntıyı giderir.
● Ağız kokusunu hafifletir
● Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir.
● Ayva, damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir.
● Tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar.
● Yapraklarından yapılan çay, kalp ağrılarına iyi gelmektedir.
● Tereyağında pişirilen ayva, nefes yolu hastalıklarına, müzmin öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelmektedir.
● Ayva çiçeği kaynatılıp içilirse, kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir, annenin sütünü artırır.
● Ayva kokusu, kalp ve dimağı kuvvetlendirir.
● Ayva hoşafı, ağız yaraları ve akciğer veremine iyi gelir. Gece uyurken ağızdan salya gelmesini önler.
● Ayva yaprağı kaynatılıp içilirse ishali keser.
● Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılır, pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir.
● Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilir.
● Ayva suyu, aşırı adet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser, dizanteriye karşı çok faydalıdır.
● Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir.
●Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir.
● Ayva suyu iştah açar, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştirir.
● Grip ve nezle için çok etkilidir.
●Ayva suyu, vücudu terletmek için çok etkilidir.
● Ayva, böbrek zafiyetine, mide zafiyetine, karaciğer zafiyetine, mide bulantısına, mide ülserine, deniz tutmasına, mide gevşemesi ve mide düşmesine, çok faydalıdır. Pişirilmiş ayva iyi gelir.
● Ayva suyu, evham ve vesveseye iyi gelir.
● Göz enfeksiyonlarına karşı, ayva yaprağı kaynatılıp, soğuyan suyu ile günde birkaç kez yıkanır.
● Ayvanın üzerindeki tüyler, kanayan yere konursa kanamayı durdurur.
● Aklınızda bulunsun: Kusma dürtüsüne karşı yutmadan ayva çiğneyebilirsiniz..
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