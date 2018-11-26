Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde, jandarma tarafından son 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 1184 gram esrar ele geçirildi.



Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nca ev, işyeri ve üst aramaları kapsamında son bir ayda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptıkları aramalarda, D.K ve M.E isimli şahıslardan 16 gram kubar esrar, K.K. adlı şahıstan 104 gram, M.N. isimli şahıstan 87 gram esrar, Y.D ve S.G isimli şahıslardan 12 gram esrar ve S.K. ve D.K. isimli şahıslardan 965 gram kubar esrar olmak üzere toplam 1184 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden D.K.' nın üzerinden bir de ruhsatsız ele geçti.



Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nca, uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmaların devam ettiği, denetim ve operasyonların da süreceği belirtildi.