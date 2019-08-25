0553 313 94 23

Ayvalık’ta 15. Zeytin Hasat Günleri için düğmeye basıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:47
Ayvalık’ta 15. Zeytin Hasat Günleri için düğmeye basıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15.’si düzenlenmesi planlanan Zeytin Hasat Günleri Festivali için düğmeye basıldı.


Bu kapsamda, Ayvalık Ticaret Odası’nda düzenlenen hazırlık toplantılarının 4.’sünde hasat şenlikleri programı masaya yatırıldı.


ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıda; 15. Zeytin Hasat Günleri Tertip Komitesi üyeleri; Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Tülay Lale, Deniz Sabuncugil, Nefise Çam, Adile Temiz, Ahmet Sakallı, Volkan Oral, Mustafa Kürşat, Fatma Betül Kürşat, Ersan Adli, Murat Davranlı, Sebahattin Tatar ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak da hazır bulundu.



Amaç Ayvalık zeytinyağını hak ettiği zirveye taşıyabilmek


14 yıldan bu yana düzenlenen Ayvalık Zeytin Hasat Günleri Festivali’nin, Türkiye’de kişi başı yıllık zeytinyağı tüketimini 400 gramdan 2 kilograma ulaşmasının en büyük öncüsü olduğunu vurgulayan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Yeni hedefimiz ise Ayvalık zeytinyağını Avrupa’da ilçemizdeki butik firmalarımızın markalarıyla market reyonlarında görebilmektir. Bu amaçla Ayvalık Ticaret Odası olarak girişimlerimiz tüm hızıyla sürmektedir. Bu yıl; Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası ile birlikte organize edeceğimiz 15. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri Festivali’nde zeytinyağının dünyaca ünlü isimlerini konuk edecek ve zeytinyağı sektörümüzün öncü kuruluşlarıyla buluşturacağız. Organizasyonumuzun kusursuz olabilmesi için tüm paydaşlarımızın da katılımlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum ki; bu yıl Ayvalık olarak daha görkemli bir festivale hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:47
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ressam Güher: "Resmin içinde kayboluyorum"
    1. Ressam Güher: "Resmin içinde..
    2. Temmuz ayında Erzurum’da 17 şirket..
    3. İnkalardan günümüze: Sağlık anahtarı
    4. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Güven’in..
    5. "Huzur Akdeniz" uygulamasında 24 bin..
    6. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1..
    7. "Biga Bal Mumu ve Arı Keki Tesisi" 80..
    8. (Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun..
    9. Kestiği ağaç hayatının sonu oldu!..
    10. Cep telefonu için dehşet saçan..
    11. CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    12. Ürdün'de sigara protestosu!
    13. Ayvalık’ta 15. Zeytin Hasat Günleri..
    14. Melikgazi’den eğitime bir destek daha
    15. İsrail ordusu: "Şam’da İran..
    16. "ABD için Afganistan'daki barış konusu..
    17. (Özel) Selçuklu Mezarlığı’na..
    18. Kız öğrenci yurdunda panik! AFAD ve UMK
    19. PKK'ya 'Pençe' darbesi! 9 terörist..
    20. Donald Trump'ı kızdıracak açıklama!..
    21. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı,..
    22. Samsun’da acı olay! Eşini ve kızını..
    23. Nehrin suyu kesildi olta balıkçılarına..
    24. Başkentte dehşet: Adama ne olacaksa..
    25. (Özel) Başkan Çoban: “Biz bir kilimin..
    26. (Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı..
    27. Şırnak’taki kalekol saldırısına..
    28. MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3..
    29. Altınordu, ikinci haftayı da puansız..
    30. Yolcu gemisinde yangın! 3 ölü
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek